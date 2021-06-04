"Россети" ожидают в 2021 году более высоких результатов компании, чем в прошлом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" ожидает по результатам 2021 года получить более высокие финансовые показатели, чем по итогам прошлого года. Об этом журналистам сказал глава компании Андрей Рюмин в рамках ПМЭФ-2021.

"Я считаю, что 2021 год мы должны пройти лучше 2020 года и результаты должны быть больше", - сказал он.

Рюмин добавил, что в компании отмечают превышение показателей за первый квартал практически по всем дочерним сообществам.

"Россети" в первом квартале 2021 г. получила чистую прибыль по МСФО в размере 40,44 млрд руб., что на на 6,9% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Выручка за отчетный период увеличилась на 9%, достигнув почти 286 млрд руб. По итогам 2020 г. чистая прибыль "Россетей" по МСФО упала в годовом выражении на 42% и составила 61,18 млрд рублей, выручка компании за уменьшилась на 2,7%, до 1,002 трлн рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.