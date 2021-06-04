Власти Москвы и платежная система "Мир" подписали соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и платежная система "Мир" создадут и будут развивать единую мобильную платформу и единую транспортную платежную систему Московской агломерации. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

"В рамках Петербургского международного экономического форума мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" (оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. <…> Москва - город № 1 в мире по количеству удобных способов оплаты проезда в общественном транспорте. В 2020 году количество бесконтактных платежей на турникетах метро увеличилось на 77% по сравнению с 2019 годом и составило более 50 млн. Приоритет Москвы - дальнейшая работа по цифровизации транспортной системы", - пояснили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Соглашением предусмотрены также планы совместной реализации в Москве социально ориентированных проектов на базе национальных платежных карт "Мир", создание и развитие единой мобильной платформы (MaaS), развитие единой транспортной платежной системы Московской агломерации, в том числе билетной системы путем внедрения виртуального носителя транспортной карты "Тройка", а также развитие систем безналичной оплаты интермодальных и мультимодальных перевозок, парковочного времени и проезда по платным автомобильным дорогам с помощью карты "Мир", развитие инновационных способов оплаты проезда (СБП, FacePay и др.) и информационно-платежных услуг.

"Соглашение с оператором платежной системы "Мир" поможет Москве внедрить систему скидок на проезд - пассажиры смогут экономить, используя несколько видов городского транспорта. Соглашение заключено на семь лет и будет автоматически продлеваться на аналогичный срок, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его действие", - добавили в пресс-службе.

"Мир" в Подмосковье

Соглашение о развитии безналичной оплаты проезда на общественном транспорте заключили платежная система "Мир" и правительство Московской области. Оно предусматривает продолжение совместной работы над развитием безналичной и бесконтактной оплаты проезда в подмосковном общественном транспорте. Продолжение сотрудничества предполагает также реализацию ряда мер по внедрению инновационных технологий в этой сфере и проведение кампаний по информированию граждан не только о самой возможности бесконтактной оплаты, но и о возможностях экономить на проезде.

Более 150 банков выпускают карты "Мир" и более 270 банков осуществляют их прием и обслуживание в сети своих устройств. На данный момент выдано свыше 98 млн. карт "Мир", из них 14,9 млн. (15%) - в Москве. В 2020 г. количество операций по картам "Мир" на российском рынке составило 3,42 млрд., из них 683,9 млн. операций (20%) произведено в Москве.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.