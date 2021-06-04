Песков сообщил, что ведется подготовка участия Путина в ВЭФ во Владивостоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Подготовка участия президента РФ Владимира Путина в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке ведется. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах ПМЭФ.

"Да, - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли участие Путина в этом форуме. - Пока имеется в виду и ведётся подготовка к этому дальневосточному форуму. Но сейчас время, полное неожиданностей, непредсказуемых ситуаций в связи с пандемией, поэтому скажу так осторожно. Но оргкомитет собирался, работа ведется", - добавил Песков.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.