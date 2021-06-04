Кондратьев: попадание Кубани в топ рейтинга АСИ связано с поддержкой бизнеса в пандемию

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края добились попадания в первую десятку рейтинга инвестиционного климата в регионах России благодаря оперативной поддержке бизнеса в пандемию, позволившей не допустить стагнации краевой экономики. Об этом заявил ТАСС в пятницу глава региона Вениамин Кондратьев.

"Мы были вынуждены принимать решения в условиях полной неопределенности, приостанавливать деятельность предприятий и понимали, как это может сказаться на экономике. В тот момент огромную роль сыграли федеральные меры поддержки бизнеса, которые поручил разработать президент. На своем уровне создали план по восстановлению пострадавших отраслей экономики, ввели новые инструменты поддержки. Все эти меры оказались эффективными, мы смогли не уйти в минус, и уже сейчас выходим на траекторию роста", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что некоторые меры поддержки бизнеса в регионе были уникальными. Краевыми мерами воспользовались почти 50 тыс. предпринимателей. По оценке краснодарского вице-губернатора Александра Руппеля, такие меры позволили запустить новый инвестиционный цикл "в максимально сжатые сроки".

Краснодарский край занял в рейтинге, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и презентованном на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), седьмое место. Лидерами остались Москва и Татарстан.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.