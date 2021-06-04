Baikalsea Company и ЦРПТ откроют центр компетенций по маркировке упакованной воды в СФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и производитель бутилированной воды Baikalsea Company откроют центр компетенций по маркировке упакованной воды в Сибирском федеральном округе (СФО) на базе производственного комплекса компании в Иркутске. Соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проведение экспериментов и введение маркировки невозможно без участия производителей и профессионалов индустрии. Мы тесно взаимодействуем с каждой отраслью, которая работает с маркировкой, чтобы создать наиболее оптимальные решения для участников оборота и эффективно подключить производителей к системе. Сотрудничество с Baikalsea Company в сфере маркировки воды также позволит наладить коммуникацию с производителями, в том числе из Сибирского федерального округа", - пояснил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Соглашение подразумевает, что стороны будут развивать технологии информирования потребителей о качестве и составе продукции, систематизировать механизмы выявления недобросовестных производителей, а также разрабатывать рекомендации для участников оборота и регуляторов для повышения конкурентоспособности легальных компаний. Кроме того, компании будут информировать участников оборота о работе с системой прослеживаемости товаров и участвовать в семинарах и конференциях для коммуникации с профессиональным сообществом.

"Мы ожидаем, что внедрение маркировки даст те результаты, которые ожидает потребитель. Будет подтверждать подлинность продукции и, как следствие, ее качество. Недобросовестность участников процесса, задекларировавших полное соответствие своего товара всем законодательным нормам, но в реальности им не отвечающих, и получивших маркировку, должна приводить к уничтожению контрафактной продукции, серьезным штрафам и удалению их с рынка", - добавил председатель наблюдательного совета Baikalsea Company Максим Сурнин.

Baikalsea одной из первых в Восточной Сибири присоединилась к эксперименту по маркировке воды, начавшемуся 1 апреля 2020 года. Предприятие выпускает более 300 млн литров бутилированной воды в год и поставляет свою продукцию в основные федеральные торговые сети.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.