Бизнес-омбудсмен: изменение НДС для ресторанов повысит их позиции в гиде Michelin

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Сокращение или отмена НДС для сферы общественного питания, которое сейчас обсуждается в правительстве РФ, позволит повысить позиции столичных заведений в гиде Michelin. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы ждем, когда будет озвучено решение о снижении, отмене или введении специального налогового режима для общественного питания. Это повлияет на рейтинг ресторанов столицы, в том числе тех, которые инспектируют специалисты Michelin", - сказала она, уточнив, что данная инициатива сейчас рассматривается в федеральном правительстве.

По словам Минеевой, изменение НДС "оздоровит экономику, выведет бизнес из тени и приравняет регулирование общепита к европейским законам".

Инспекторы компании Michelin ("Мишлен") оценят московские рестораны в 2021 году, сообщал ранее мэр столицы Сергей Собянин. Подборку первого гида Michelin по столичным ресторанам подготовят к октябрю 2021 года, говорил международный директор Michelin Гвендаль Пулленек. Как отмечала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, гид будет дополнительным навигатором для российских ресторанов. Она не исключала, что Москва может рассмотреть преференции для ресторанов Michelin.

О гиде и форуме

Гид Michelin - наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира. Он выпускается с 1900 года. Один лишь факт упоминания ресторана в нем, даже без присуждения звезды, является признанием мастерства шеф-повара и служит мощным импульсом для посетителей, даже из других городов.

Процесс отбора для путеводителя строго конфиденциален. Эксперты Michelin путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом заведении. Присуждение рейтинга происходит в главном офисе в Париже.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных того, чтобы посетить это место. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.