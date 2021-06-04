ЦРПТ поможет развивать маркировку молочной продукции в Ростовской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки, поможет предприятиям Ростовской области подготовиться к маркировке молочной продукции. Ростовская область станет первым российским регионом, заключившим отдельное соглашение по маркировке с оператором.

"Сотрудничество в рамках заключенного соглашения позволит обеспечить стабильную работу молокоперерабатывающих предприятий региона в условиях цифровой маркировки. Также благодаря маркировке потребители будут защищены от контрафактной продукции. По специальному коду они смогут проверить товар и сообщить о нарушении, используя специальные приложения на смартфонах", - прокомментировал соглашение заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение предусматривает также проведение обучающих семинаров по выпуску и обороту молочной продукции, разработку информационных материалов, оказание технической поддержки и консультаций участникам оборота, а также другие формы сотрудничества, направленные на содействие внедрению и развитию проектов по цифровой маркировке и прослеживаемости молочной продукции.

"Маркировка молочной продукции началась 1 июня и будет проходить в несколько этапов. Мы уже провели большую работу по обучению и информированию участников оборота, с компаниями взаимодействуют региональные и персональные менеджеры, работают штабы. Ростовская область - первый регион, с которым ЦРПТ подписал соглашение. Местные власти проявляют высокую активность и прилагают все усилия, чтобы помочь бизнесу. Консолидация с регионом позволит усилить это взаимодействие и сделать процесс внедрения маркировки понятным и комфортным для предприятий области", - пояснил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

По итогам 2020 года в Ростовской области было переработано более 340 тыс. тонн молока, в отрасли заняты более 50 производителей.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.