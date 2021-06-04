Россия выполнила задачи в сфере ВТС в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россия успешно выполнила план по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) на 2020 год, портфель заказов превышает $50 млрд. Об этом в пятницу журналистам на Петербургском международном экономическом форуме сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Я могу сказать, что задачи, поставленные президентом, выполнены, портфель заказов превышает $50 млрд, и поэтому в ближайшие годы есть уверенность в планомерной работе по исполнению тех решений и тех задач, которые зафиксированы в стратегии по развитии ВТС до 2025 года", - проинформировал Шугаев, отвечая на вопрос о деятельности ФСВТС в 2020 году.

По его словам, российская оборонная промышленность также успешно справляется с выполнением задач в рамках ВТС. "Промышленность уверенно работает по исполнению тех контрактных обязательств, которые этот портфель формируют", - добавил Шугаев.

Как отметил директор ФСВТС, два последних года были успешными в сфере военно-технического сотрудничества для России. "2019 год был удачный. 2020 год тоже не подвел", - добавил он.

Военно-техническое сотрудничество в пандемию

Россия приспособилась к ведению военно-технического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, добавил Шугаев.

"Естественно, пандемия затронула все области жизни, стала серьезным испытанием и не могла не повлиять на общеэкономическую ситуацию в целом. Корректировки были внесены, одновременно с этим стоит отметить, что мы приспособились к этой работе, создали новые условия", - проинформировал Шугаев.

По его словам, в ходе адаптации ВТС к новым условиям были применены современные решения, в том числе видео-конференц-связь.

Шугаев отметил важную роль Международного военно-технического форума "Армия-2020" в продвижении российской оборонной продукции в условиях пандемии. "Это было единственное мероприятие, на котором мы использовали возможности привычного общения с коллегами", - добавил он.

Как подчеркнул Шугаев, Россия выполняет взятые на себя обязательства в сфере ВТС. "Тем не менее мы свои обязательства выполняем. Уверен, что и в будущие года, несмотря на продолжающуюся пандемию, все эти задачи будут исполнены. План поставок соответствует тем стратегическим целям, которые существуют в ВТС. Глубоко убежден в том, что мы достигнем результата в выполнении тех задач, которые поставлены президентом и министерством обороны, и в том, что мы темпы не потеряем", - подытожил глава ФСВТС.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.