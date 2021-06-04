Хуснуллин выступил за централизованное пространственное развитие городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пространственным развитием городов должно централизованно заниматься государство. Такое мнение выразил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Пространственным развитием должно заниматься государство, от этого зависит направление ресурсов, например, строительство второй очереди Байкало-Амурской магистрали - это только государственные задачи. Понятно, что за этими вложениями пойдут и вложения во всю остальную инфраструктуру, и понятно, что в этих местах будет концентрация населения. Поэтому мы должны планировать на уровне государства", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас правительство рассматривает, какие города, мегаполисы должны в первую очередь развиваться в стране, где предвидятся наибольшие точки роста. При этом, по словам вице-премьера, развивая агломерации, государство ни в коем случае не забывает малые населенные пункты, в том числе села.

Кроме того, рассматривается возможность создания нескольких опорных пунктов в регионах, где качество жизни будет выше, отметил Хуснуллин. Как он полагает, в настоящее время необходимо равномерно поддерживать существующие населенные пункты, а дополнительные ресурсы направлять на развитие мегаполисов, агломераций и новых опорных пунктов. Тогда экономика будет активнее развиваться, и качество жизни будет выше, считает вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.