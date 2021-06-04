"Автоваз" приостановит производство некоторых моделей из-за нехватки комплектующих

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Автоваз" на следующей неделе уже в третий раз за последний месяц приостановит производство из-за нехватки комплектующих на линиях выпуска моделей платформы B0 (Lada Xray и Lada Largus) и Lada Granta а также впервые на линии выпуска Niva Legend. Об этом говорится в сообщении компании.

"К сожалению, незапланированный дефицит в поставках электронных компонентов на "Автоваз" продолжается. Компания вынуждена продлить время простоя производственных линий на следующей неделе. Линия №1 (платформа B0) будет остановлена 7-9 июня. Линия №3 (Niva Legend) и линия №5 (Granta) будут остановлены с 7 по 11 июня", - отмечается в сообщении.

Как добавляется в сообщении, компания прилагает все необходимые усилия для нормализации ситуации и скорейшего возобновления производства, намереваясь перезапустить Линию №3 и Линию №5 с 15 июня. "В текущей ситуации "Автоваз" намерен нарастить выпуск автомобилей семейства Lada Vesta и Lada Niva Travel, производство которых не затронуто недопоставками компонентов", - подчеркнула компания.

За последний месяц "Автоваз" уже два раза на два дня приостанавливал производство некоторых моделей из-за недопоставок комплектующих. Так 2 и 3 июня была приостановлена линия конвейера B0 (Lada Xray и Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan) и линия №5, выпускающая Granta. Также в конце апреля на два дня приостанавливалась производство Lada Granta.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы с дефицитом на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors (GM), японская Toyota Motor , южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.

Как отметил недавно ТАСС в кулуарах ПМЭФ глава Минпромторга Денис Мантуров, министерство пока не ожидает дефицита машин в РФ из-за мировых проблем с автокомпонентами. По его словам, в министерстве рассчитывают, что решение будет найдено.

Между тем, Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ) уже ожидает снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире. Но пока, в январе - мае 2021 года продажи новых авто и LCV в РФ выросли в годовом выражении на 38,7%, до 663,31 тыс. штук, благодаря низкой базе для сравнения 2020 года, когда действовали ограничения на фоне пандемии коронавируса.