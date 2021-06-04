Власти Приамурья намерены привлечь девелопера "ПИК" к строительству жилья в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области намерены привлечь крупнейшую в России девелоперскую компания "ПИК" к строительству жилья в регионе. Эту возможность стороны обсудили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Мы рассчитываем, что группа компаний "ПИК" зайдет в Амурскую область по программе "дальневосточного квартала", которая предполагает жилую застройку на площади более 100 тыс. кв. м. В Приамурье уже определены несколько территорий под подобную застройку. Сотрудничество с "ПИК" позволит значительно улучшить качество строящегося жилья, внедрить в регион лучший строительный опыт и современные технологии", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

В рамках договоренностей представители групп компаний "ПИК" в ближайшее время посетят Амурскую область и ознакомятся со всеми площадками под возможное строительство. По данным правительства Амурской области, в регионе до 2030 года запланировано возвести около 3 млн. кв. м жилой площади.

Программу "дальневосточный квартал", которая дает возможность застройщику получить статус резидента территории опережающего развития планируется развернуть по всему Дальнему Востоку, что позволит выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и к 2024 году возвести 3,3 млн кв. м жилья.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, в том числе и на Дальнем Востоке, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.