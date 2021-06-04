"Газпром нефть" расширяет поставки масел в Мурманскую область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром нефти" и Мурманская область договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения моторных масел и битумных материалов. Компания расширит поставки своих масел для обслуживания транспорта, техники и промышленного оборудования, сообщила "Газпром нефть".

"Отдельное направление сотрудничества - поставки судовых смазочных материалов. Компания поставляет в Мурманскую область масла и технические жидкости горно-обогатительным, энергетическим, дорожно-строительным и транспортным компаниям", - добавили в компании.

Соглашение с Мурманской областью также предусматривает расширение применения битумов "Газпром нефти" на объектах транспортной инфраструктуры, ЖКХ и строительства.

"В Мурманской области расположен ключевой транспортный хаб нашей страны в Арктике. Планы по увеличению перевозок российских грузов по Северному морскому пути и активное развитие местного порта требуют роста поставок высококачественных судовых смазочных материалов "Газпром нефти". Не менее важно дальнейшее расширение дорожно-транспортной инфраструктуры", - заявил глава компании Александр Дюков.

"Главная сложность дорог в Мурманской области - многочисленные температурные колебания, переходы через нулевую температуру, колейность. Компания произвела обширные исследования, заключения которых свидетельствуют, что их битумы подходят для разных климатических условий", - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.