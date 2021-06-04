SberCloud и YADRO создадут центр разработки оборудования для облачных решений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания SberCloud (входит в экосистему "Сбера") и группа российских технологических компаний YADRO договорились о создании центра компетенций для разработки и испытаний оборудования облачных сервисов для бизнеса, промышленности и госсектора. Соответствующее соглашение заключено в пятницу на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба SberCloud.

"Компетенции инженерных и продуктовых команд [сторон] будут объединены для создания новых продуктов в составе облачной платформы SberCloud, а также проверки перспективных моделей их коммерческого применения. Совместными усилиями двух компаний клиентам будут предоставлены решения на основе самых передовых технологий", - говорится в сообщении. Документ подписали генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин и генеральный директор ГК YADRO Алексей Шелобков.

Соглашение расширило сотрудничество компаний, начавшееся 2 года назад. Ожидается, что итогом совместной работы станут продукты, повышающие эффективность работы оборудования публичных и частных облачных IТ-систем.

"Новое соглашение внесет заметный вклад в развитие российской IТ-индустрии и российского облачного рынка. Создание совместного центра компетенций поможет нам в разработке облачных продуктов для обработки и хранения данных и оптимизации работы программно-аппаратных комплексов в облачной инфраструктуре", - приводит пресс-служба SberCloud слова генерального директора компании Евгения Колбина.

SberCloud (ООО "Облачные технологии") - облачная экосистемная платформа "Сбера". Компания предлагает широкую линейку инфраструктурных и платформенных облачных решений, а также инструменты для работы с искусственным интеллектом, базирующиеся на ресурсах суперкомпьютера "Кристофари".

YADRO - группа российских технологических компаний, занимающаяся разработкой и производством вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств и др. YADRO входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг", являющейся частью диверсифицированного российского холдинга USM.