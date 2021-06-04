"Газпром", Росатом и Роскосмос наладят систему мониторинга опасных объектов из космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. "Газпром", Росатом и Роскосмос создадут систему мониторинга опасных производственных объектов с помощью космических аппаратов радиолокационного наблюдения, планируемых к созданию в рамках программы "Сфера". Соответствующее рамочное трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ПМЭФ, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Сотрудничество также будет нацелено на развитие систем комплексного информационного обеспечения судоходства в акватории Северного морского пути и Северного морского транзитного коридора, а также на формирование рынка производства радиолокационных спутников на создаваемых "Газпромом" производственных мощностях, в том числе сборочном производстве космических аппаратов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.