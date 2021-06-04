Собянин: развитие инфраструктуры помогает справиться с быстрым ростом населения в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Развитие городской инфраструктуры, транспортных связей и социальной сферы Москвы помогает властям справиться с проблемой быстро растущего города. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим, что сталкиваемся с гигантской проблемой быстро растущего города. Конечно, на первый план у нас выступает уже не рассуждение, а [вопрос -] как сделать эту огромную концентрацию населения полезной для экономики, и, самое главное, удобной для жителей. И отсюда как раз все проекты, связанные с железными дорогами, развитием метрополитена, строительством развязок, дорог, хордового сообщения, улучшением системы здравоохранения, образования, и, самое главное, общественной среды, городской среды. Мы понимаем, что единственная возможность у Москвы быть конкурентными с другими городами мира - создать более качественную среду и ощущение горожан, приверженность горожан к своему городу", - сказал мэр в ходе сессии ПМЭФ-2021.

Также Собянин сообщил, что население Москвы каждые 10 лет растет на миллион человек, Подмосковье - на полмиллиона. При этом по динамике роста населения в процентах столица занимает четвертое место после Махачкалы, Краснодара и Тюмени.

"В последнее время очень много дискуссий идет по поводу пространственного развития территорий, честно говоря, мне иногда удивительно, как ставится вопрос. Мы берем какой-то срез сегодняшнего дня и говорим, плохо это или хорошо. Но есть же какие-то исторические тенденции, которые уже определили или дали ответы на эти вопросы. Если сотни лет тому назад городского населения было 10%, сельского - 90%; то сегодня 20% сельского, а 80% - городского [населения] уже в ведущих странах, в России чуть меньше, но мы быстро приближаемся к этому", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.