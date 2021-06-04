Особые экономические зоны Москвы и Санкт-Петербурга будут обмениваться опытом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" Геннадий Дегтев в пятницу встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с руководителем ОЭЗ "Санкт-Петербург" Тамарой Рондалевой. Стороны договорились сотрудничать в сфере обмена опытом, развития сервисных услуг для резидентов и проведения совместных мероприятий, сообщает корреспондент ТАСС.

"Среди намеченных совместных мероприятий - проведение международного форума ОЭЗ поочередно в Москве и Санкт-Петербурге. Важной частью сотрудничества также станет развитие образовательных программ для специалистов управляющих компаний ОЭЗ и резидентов. Опыт коллег из Петербурга для нас очень ценен, мы готовы его изучать и делиться, в свою очередь, своими наработками", - сказал Дегтев.

В ходе встречи стороны заявили о готовности совместно работать над привлечением инвестиций и развивать международное сотрудничество.

В состав ОЭЗ "Технополис Москва" входят пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре - в Зеленограде. Сейчас на территории столичной ОЭЗ локализованы более 180 высокотехнологичных компаний.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.