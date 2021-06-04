ПСБ и "Ростелеком" будут развивать ИТ-инфраструктуру и кибербезопасность банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и "Ростелеком" в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель банка Петр Фрадков и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, говорится в сообщении "Ростелекома".

"Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка. Банк и оператор также планируют взаимодействовать в области тестирования и внедрения импортонезависимых решений в области сетевой инфраструктуры, информационной безопасности, общесистемного и прикладного программного обеспечения", - отмечается в сообщении.

Промсвязьбанк - универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в топ-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ РФ, законодательно определен в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.