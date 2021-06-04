Крупный современный район планируется создать на юге Екатеринбурга

ТАСС, 4 июня. Свердловские власти планируют развивать территории рядом с современным районом Академический на юге Екатеринбурга. В будущем на этом месте может быть создан похожий район, где будут жить около 290 тыс. человек, сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мы договорились с группой компаний "Кортрос" о развитии территории, примыкающей к Академическому району с восточной и юго-восточной стороны. В перспективе здесь может появиться "второй Академический", где будут жить около 290 тысяч человек", - написал он.

Куйвашев отметил, что Екатеринбург - стремительно развивающийся мегаполис, по ожиданиям властей, через 15-20 лет он может вырасти почти на треть. "Людям нужно будет не только комфортное и доступное жилье, но и вся социальная инфраструктура. Детские сады, школы, больницы в шаговой доступности, а также дороги, общественные пространства - все для комфортной жизни", - сказал он, добавив, что у Екатеринбурга уже есть пример успешных современных районов с комплексной застройкой, их опыту регион и будет следовать в будущем.

Академический - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга. Реализация проекта района началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство на площади 1 300 га будет осуществляться до 2025 года.

Академический возводится российским девелопером - группой компаний "Кортрос" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова - Стройгруп"). Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого ресурса застройщиков, "Кортрос" занимает 17-е место среди крупнейших застройщиков России с общим объемом текущего строительства 727,2 тыс. кв. м.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Он проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.