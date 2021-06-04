Власти Прикамья разработают программу социально-экономического развития поселка Уральский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Пермского края совместно с крупнейшем производителем фанеры "Свеза" разработают программу социально-экономического поселка Уральский. Комбинат компании является образующим предприятием, на котором работают коло 1 500 жителей поселка и ближайших районов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Пермского края.

"Мы заинтересованы в том, чтобы производства, создаваемые в Прикамье, были обеспечены квалифицированными кадрами, а люди имели хорошую работу. При этом очень важно, что "Свеза" готова инвестировать в социальную сферу поселка, и мы это стремление будем поддерживать. Сейчас мы совместно будем создавать программу социально-экономического развития поселка Уральский. Она станет показательной моделью сотрудничества между регионом и компанией, затем ее можно будет применять для других наших моногородов и населенных пунктов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

По словам Махонина, улучшение качества жизни в территориях и создание в населенных пунктах края условий, при которых люди захотят оставаться там жить и даже переезжать в них из других территорий - одни из ключевых задач, которые стоят перед региональным правительством. Объединение усилий со "Свезой" позволит быстрее достичь результата в стабилизации социально-экономической ситуации в Уральском.

"Мы давно и плодотворно работаем в Прикамье и планируем наращивать здесь объемы своего бизнеса. "Свеза" продолжит работу по расширению присутствия в регионе и готова решать стратегические вопросы по развитию лесопромышленной отрасли и социальных проектах. Взаимодействие с властью по этой схеме уже показало свою эффективность в Костромской области, где наша компания принимает участие в реализации 15 социальных проектов - реконструкции спортивной инфраструктуры, оснащении больниц современной аппаратурой, выплате стипендии студентам-медикам, помощи молодым специалистам с жильем и другое", - приводит пресс-служба слова генерального директора компании "Свеза" Анатолия Фришмана.

"Свеза" - российская компания, которая производит кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов, а также занимает лидирующие позиции в мире в сегменте производства березовой фанеры, потребителями продукции компании являются более 90 стран на пяти континентах.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.