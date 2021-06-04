Минвостокразвития РФ и МГУ создадут цифровой госплан для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ, Востокгосплан и экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова создадут единую статистическую и информационно-аналитическую систему АрктикЛабс.РФ, так называемый цифровой госплан, для мониторинга и управления социально-экономическим развитием Арктической зоны России. Соглашение об этом подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства.

"Чтобы задействовать естественные конкурентные преимущества региона, внедрить современные технологии, позволяющие извлечь максимальную добавленную стоимость из добываемых на территории региона полезных ископаемых, нужно четко понимать потребности в инфраструктурном обеспечении, социальных объектах, логистике. Сложить такой интегральный пазл можно только с помощью современной системы государственного межотраслевого и макротерриториального планирования. Именно такой цифровой госплан мы и создаем", - приводятся в сообщении слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Основой информационной системы АрктикЛабс.РФ является динамическая математическая модель, позволяющая рассчитывать сценарии развития Арктической зоны РФ и Северного морского пути. Как отметили в министерстве, создание цифрового госплана предусмотрено Основами государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года.

"АрктикЛабс.РФ позволит осуществлять сценарное планирование развития Северного морского пути, оценивать комплексное воздействие инвестиционных проектов на развитие Дальнего Востока и Арктики, оценивать "узкие места" в развитии инфраструктуры, отслеживать динамику развития экономики регионов. Будут разработаны отраслевые и комплексная демографическая модель. Благодаря такому инструменту станет возможным, например, спрогнозировать эффективность мер государственной поддержки, более точно рассчитать траекторию оптимального отраслевого развития", - добавили в пресс-службе.

Частью системы станет аналитический блок мониторинга и оптимизации "северного завоза", который позволит снизить издержки субъектов РФ, повысить надежность поставок, а в результате - качество жизни жителей арктических территорий.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.