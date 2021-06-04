Нижегородская область готова работать с Wildberries по созданию логистического комплекса

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Wildberries, в том числе готова рассмотреть возможность создания логистического комплекса. Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Нижегородской области отмечается восстановление активности малого и среднего бизнеса, с начала года увеличилось количество субъектов МСП. Конечно, предприниматели заинтересованы в том, чтобы были площадки, где они могут реализовать свою продукцию, найти потребителей. Нижегородская область обладает всеми необходимыми условиями для создания логистических комплексов, мы рады расширению взаимодействия в этой сфере", - отметил Никитин

На сегодняшний день на Wildberries продают свои товары около 2 тыс. компаний и предпринимателей из Нижегородской области. По словам Никитина, объем продаж регионального бизнеса на онлайн-площадке за 2020 год увеличился до 3,3 млрд рублей, а за пять месяцев 2021 года составил 2,3 млрд рублей. На территории Нижегородской области работают 228 собственных пунктов выдачи компании. Кроме того, в 2020-2021 годах было открыто 119 партнерских точек выдачи совместно с местным бизнесом.

Бакальчук отметила, что Нижегородская область является одним из важнейших регионов для компании и входит в число лидеров как по покупательской активности, так и по количеству предпринимателей, продающих свою продукцию через Wildberries в России и за рубежом. "Мы рады, что у нас появилась возможность усилить наше партнерство с региональным бизнесом на высоком уровне при поддержке губернатора и правительства региона", - сказала Бакальчук.

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 10 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.