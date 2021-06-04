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ПМЭФ-2021

Энергопотребление в России на настоящий момент превышает уровень 2019 года на 1,4%

Потребление электроэнергии в стране превышает показатель за аналогичный период 2020 года на 3,4%, сообщил глава "Системного оператора" Единой энергосистемы России Федор Опадчий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России на данный момент превышает показатель за аналогичный период 2019 года на 1,4%, 2020 года - на 3,4%. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 сообщил глава "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России Федор Опадчий.

"Поскольку температура сильно влияет на электропотребления, плюс високосный [2020] год. Если очистить все эти факторы и привести потребление к сопоставимым условиями, то относительно 2019 года мы идем на 1,4% выше, а относительно 2020 года - на 3,4% выше", - сказал он.

Опадчий также выразил надежду, что подобная динамика энергопотребления сохранится до конца 2021 года.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, потребление электроэнергии в России в январе - мае 2021 года на 4,7% превышает показатель за пять месяцев 2020 года, а выработка - на 5,6%.

Теги
РоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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