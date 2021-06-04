Эффективный пул мер поддержки бизнеса позволил Карелии войти в топ-15 рейтинга АСИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Результаты работы экономического блока правительства Карелии и создание эффективного пакета мер поддержки для предпринимателей в регионе принесли республике самое высокое за все время 12 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил в пятницу вице-премьер Карелии по экономически вопросам Дмитрий Родионов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ранее в пятницу на ПМЭФ представила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Карелия вошла в число лучших регионов РФ, заняв по итогам 12 место, это лучший результат республики за всю историю существования национального рейтинга. Конечно, для того, чтобы такое место было возможно, на протяжении длительного времени экономическим блоком региона проводилась серьезная работа, были разработаны и внедрены новые меры поддержки для бизнеса. <…> Также была проведена работа в прошлый, сложный год пандемии. Мы прекрасно помним, что по рейтингу уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова Карелии вошла в пятерку регионов с самым лучшим пулом мер поддержки для бизнеса в период пандемии, результат всей этой работы, в том числе принятые правительством региона меры по прошлому году, дали такое место в рейтинге", - сказал Родионов.

Высокую экспертную оценку также получил карельский центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес", который открылся в регионе в 2019 году. Среди подобных проектов в стране он занял третье место, а в категории "лучшее пространство для бизнеса" был признан лучшим в России. Дмитрий Родионов также отметил, что Карелия впервые попала в 30 лучших регионов страны национального рейтинга АСИ, заняв сразу 12 место.

"Подчеркну, для республики это отличный результат, впервые за всю историю существования рейтинга мы вплотную подошли к десятке лидеров. И это по итогам сложного пандемийного 2020 года, на фоне снижения индекса в целом по стране", - отметил на своей странице "Вконтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.