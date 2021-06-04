Центр "Моспром" и РЭЦ подписали меморандум о цифровом сотрудничестве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российский экспортный центр и Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" объединят информационные продукты для экспортеров в рамках меморандумо о сотрудничестве. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Подписав меморандум, мы расширили возможности для московских промышленных компаний. Еще один плюс для города в том, что сотрудничество предполагает объединение усилий в продвижении продукции московских компаний двух крупнейших центров экспортной поддержки, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках. Центр "Моспром" в прошлом году провел для московских экспортно-ориентированных компаний более одной тысячи b2b-встреч и теперь эти показатели станут еще выше", - сказал Прохоров.

Сотрудничество двух экспортных центров предполагает объединение информационных продуктов, обмен результатами различных аналитических исследований и проведение совместных мероприятий, в том числе для развития кооперационных продуктов отечественных производителей.

Подписанный документ поможет решить проблему, с которой сталкиваются московские производители - многообразие мер поддержки от разных институтов федерального и регионального уровня. Московский проект для экспортеров - "Навигатор мер поддержки", который разрабатывает Центр поддержки и развития экспорта "Моспром", может в ближайшем времени быть интегрирован в систему "Одного окна" РЭЦ.

"Среди московских компаний большое количество предприятий, продукция которых обладает значительным экспортным потенциалом. Безусловно первоочередная задача РЭЦ помогать таким компаниям в реализации их продукции за рубеж. РЭЦ обладает полным набором мер поддержки, которые необходимы российским экспортерам для вывода их продукции на зарубежные рынки. Подписанный Меморандум о сотрудничестве с АНО "МОСПРОМ" позволит увеличить информированность компаний о мерах поддержки для экспортеров", - добавил вице-президент РЭЦ Максим Кобин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.