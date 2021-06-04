Надзорные органы получили предупреждения за 87% нарушений при проверках бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ответственность сотрудников контрольно-надзорных органов за нарушения в ходе проверок бизнеса остается низкой. На протяжении трех лет 87% таких нарушений завершаются предупреждением, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Третий год подряд 87% нарушений [в ходе проверок] завершаются предупреждением. В том числе за проведение плановой проверки, не согласованной с прокуратурой, проведенной без оснований", - приводит слова Титова пресс-служба по итогам секции "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса".

В минувшем году, по данным судебного департамента Верховного суда РФ, за нарушения при проведении контрольно-надзорных мероприятий (ст. 19.6.1 КоАП РФ) в отношении чиновников вынесли 1 610 письменных предупреждений, 217 штрафов в размере до 5 тыс. руб. Дисквалификаций за подобное нарушение, как и два предыдущих года, не накладывалось, уточнили в пресс-службе.

С 1 июля 2021 года вступает в силу новый закон о государственном и муниципальном контроле и надзоре. По словам Титова, предпринимательское сообщество возлагает на него большие надежды, поскольку до сих пор продолжает расти число наказаний, наложенных не по итогам проверок. Данные статопроса собственников бизнеса об административной среде показывают, что число проверочных мероприятий в форме рейдов возросло.

"Вывод о замещении проверок иными формами контроля и надзора ("рейдами", "контрольными закупками", возбуждением дел "по КоАП") нашел свое отражение в решении о создании нового реестра контрольно-надзорных мероприятий, который будет включать данные о всех таких мероприятиях. Тем не менее в течение хотя бы первого года реформы необходим пристальный мониторинг внедрения новых принципов", - сказал Титов.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.