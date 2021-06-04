Страховой дом ВСК договорился с группой компаний Seldon о цифровизации своих продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Страховой дом ВСК подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с группой компаний Seldon по вопросам цифровизации портфеля своих продуктов. Документ подписан в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба ВСК.

"Страховой дом ВСК и один из крупнейших российских разработчиков IT-сервисов для бизнеса и госструктур ГК Seldon заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам цифровизации портфеля страховых продуктов ВСК, а также интеграции страховых решений в проекты ГК Seldon", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается также, что Seldon займется продвижением разработанных в партнерстве с ВСК продуктов в сфере цифровой экономики. Кроме того, адаптированные и трансформированные технологии и продукты ГК Seldon будут внедрены в ВСК. Со своей стороны ВСК обеспечит страховой защитой и сопровождением клиентов Seldon, окажет консультационную и информационную поддержку в сфере страхования.

"Соглашение с группой компаний Seldon является продолжением стратегии ВСК по внедрению цифровых технологий во внутренние и внешние процессы компании. Эффективная интеграция искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизация процессов возможны только в диалоге с лидерами информационных технологий. Сотрудничество, несомненно, способствует созданию современных и удобных продуктов для клиентов и партнеров", - сказал после церемонии подписания председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк, которого цитирует пресс-служба.

Президент группы компаний Seldon Илия Димитров, в свою очередь, отметил, что до недавнего времени у игроков страхового рынка не было возможности получать все необходимые данные в агрегированном виде.

"С помощью цифровых сервисов страховщик вместо поиска информации сможет сосредоточиться на аналитике и прогнозировании. Обработка Big Data и машинный анализ естественного языка не только помогут учесть все полученные в прошлом данные, но и позволят принимать решения на основе точного прогноза, по сути - из будущего. Реализация такой модели в сфере страхования может вывести отрасль на качественно новый уровень", - цитирует пресс-служба Димитрова.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.