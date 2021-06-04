ДОМ.РФ построит до 50 тыс. кв. м арендного жилья в Южно-Сахалинске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ и правительство Сахалинской области договорились о строительстве в Южно-Сахалинске до 50 тыс. кв. м арендного жилья для отдельных категорий граждан, а также для расселения аварийных домов. Меморандум о сотрудничестве на площадке Петербургского международного экономического форума подписали гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава региона Валерий Лимаренко.

"Начало строительства запланировано на первую половину следующего года. По итогам реализации проекта более 2 000 жителей Сахалина смогут улучшить свои жилищные условия - врачи, учителя и другие специалисты, востребованные здесь. Кроме того, арендный фонд может быть использован для расселения аварийного жилья", - приводит пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

Арендное жилье будет обходиться жителям области дешевле коммерческого, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "Это выход для тех, кто пока не может себе позволить ипотеку", - подчеркнул он. Кроме того, по мнению Мутко, развитие арендного жилья позволит привлечь в регион высококвалифицированные кадры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.