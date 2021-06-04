Проект реконструкции набережной Сириуса выберут на международном конкурсе архитекторов

СОЧИ, 4 июня. /ТАСС/. Конкурс на концепцию развития набережной первой в России федеральной территории Сириус проведут среди российских и зарубежных архитекторов, победитель конкурса получит 26 млн рублей призового фонда. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда "Талант и успех" в пятницу.

"Сириус и ВЭБ.РФ предложат архитекторам со всего мира принять участие в конкурсе на развитие набережной федеральной территории. Международный конкурс на архитектурную концепцию набережной первой в России федеральной территории Сириус анонсировали на Петербургском международном экономическом форуме ВЭБ.РФ и Центр урбанистики Научно-технологического университета "Сириус". Прием заявок откроется 5 июля на официальном сайте конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что призовой фонд составит 26 млн рублей без НДС, победителя объявят в декабре 2021 года. К участию приглашают российских и зарубежных архитекторов и ландшафтных дизайнеров, предусмотрена квота для молодых специалистов.

"Участникам предстоит разработать мастер-план, а также общие, планировочные, объемно-пространственные, архитектурные, ландшафтные, транспортные, инженерные и иные решения для набережной протяженностью 7,5 км между реками Мзымта и Псоу. Условиями конкурса предусмотрена возможность объединения участников в команды и консорциумы", - пояснили в пресс-службе.

По словам главы фонда Елены Шмелевой, благоустройство набережной - одна из значимых для развития территории задач, так как прибрежная зона станет городским пространством для занятий искусством, спортом, для прогулок с детьми и проведения фестивалей. "В перспективе десяти лет в Сириусе будут жить до 40 тысяч человек, в том числе ученых и студентов университета. Нужно создать все условия для комфортного пребывания людей на набережной в любой из сезонов", - приводит пресс-служба слова Шмелевой.

Как отметил врио главы ФТ Андрей Столяров, проекты победителей помогут получить ориентиры для подготовки генерального плана развития территории. Также власти ожидают предложений и идей от местных жителей. Конкурсантам советуют включить в проект объекты для развития парусного спорта, учесть возможности проведения забегов, занятий легкой атлетикой и триатлоном, дать предложения по формированию парковых зон, оборудованных пляжей, устройству постоянных и временных арт-объектов.

Об опыте Сочи

Ранее международный конкурс на разработку проекта реконструкции Приморской набережной объявили власти Сочи, на сегодняшний день определены восемь финалистов, которые должны представить свои идеи. Лучшая из них ляжет в основу будущей набережной.

Конкурс также предполагает призовой фонд, семь претендентов в итоге получат по 3 млн рублей в качестве компенсации за работу, а автору лучшего проекта достанется приз в размере 6 млн рублей и право осуществлять дальнейшее проектирование объектов реконструкции.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.