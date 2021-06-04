Рогозин рассказал, что хорошие специалисты в Роскосмосе могут получать до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Хорошие специалисты, которые работают на разных предприятиях Роскосмоса, могут получать зарплату 150-300 тыс. рублей. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"За 100 тыс. рублей получают хорошие специалисты, 150, 200, 300 тыс. - есть такие зарплаты на наших предприятиях. Мы сейчас говорим о средней температуре по больнице", - сказал Рогозин в интервью радио "Коммерсантъ FM" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам главы Роскосмоса, разработчики, инженеры получают больше, госкорпорация делает все, чтобы их удержать, если специалисты хорошие. При этом Рогозин отметил, что на некоторых предприятиях есть проблемы из-за долгов, в том числе в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Однако сейчас там введена шкала зарплат для удержания творческого класса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.