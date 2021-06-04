Мутко призвал регионы активно использовать инфраструктурную поддержку для развития городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Меры государственной поддержки по инфраструктурному развитию помогут повысить качество жизни в городских агломерациях. Регионам нужно активнее использовать предложенные механизмы, сообщил в пятницу гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Петербургского международного экономического форума "Привычки городов".

"Сейчас у регионов в связи с запуском инфраструктурных мер поддержки со стороны федерального центра появляются огромные возможности. Субъектам нужно оперативно разрабатывать, предлагать и двигать на разных уровнях инициативы по улучшению экономики городов, не забывая спрашивать мнение людей", - сказал Мутко. Кроме того, с точки зрения глобального пространственного развития всей страны, важно учитывать будущую демографическую ситуацию, добавил он.

По словам Мутко, ДОМ.РФ всегда готов помогать регионам в развитии городских территорий, организовать большую работу по разработке документации, организации конкурсов, проведению голосований, однако некоторые проекты долго ждут своего часа. "Причины могут быть разные - отсутствие финансирования, трудности с подготовкой проектов на местах. Это говорит о необходимости более активной и одновременной работы всех участников процесса", - пояснил гендиректор ДОМ.РФ.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин, со своей стороны, напомнил о принятом в конце 2020 году законе о комплексном развитии территорий. По его словам, теперь работать с неэффективно используемыми пространствами в городах стало проще. "Вкупе с новыми финансовыми механизмами - проектное финансирование, инфраструктурные облигации - это дает все возможности для развития крупных и малых городов, агломераций", - сказал он.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, в свою очередь, отметил, что нужно развивать одновременно агломерации, малые города и сельские территории, а люди сами выберут, где им жить. "Тем не менее, нельзя не брать во внимание, что каждый рубль, вложенный в мегаполис, возвращается быстрее, а городская экономика, которая при этом создается, дает дополнительную добавленную стоимость, которую потом можно будет направить и на малые города, и на сельские населенные пункты", - сказал он.

Ранее правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Программа должна обеспечить доступное финансирование строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры для строительства жилья. Денежные средства будут выдаваться на срок до 15 лет под льготную ставку, которая будет обеспечиваться субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ. Для этих целей ДОМ.РФ создал специализированное общество проектного финансирования, которое в ближайшее время приступит к размещению ценных бумаг.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.