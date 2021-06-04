Дворкович: первый маршрут в России для грузовых беспилотников может появиться в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первый маршрут грузового беспилотного автомобильного транспорта может появиться в России уже в 2024 году, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Следующим шагом будет внедрение беспилотного транспорта на выделенных маршрутах. Например, Москва - Санкт-Петербург. То, что в правительстве сейчас рассматривается для грузового беспилотника - абсолютно понятная тема. Ну, будет ехать с определенной скоростью машина по трассе Москва - Санкт-Петербург. Да, конечно, для этого нужно построить инфраструктуру - датчики, систему управления, учесть много нюансов", - сказал он.

Дворкович отметил, что, по прогнозу, пилотный маршрут может появиться уже в 2024 году. "По конкретному пилотному маршруту это возможно. Но, еще раз повторю, если правительство примет соответствующее решение. Потому что это потребует серьезной координации многих игроков, многих партнеров: инфраструктура, элементы связи, сама машина, датчики", - сказал он.

В то же время Дворкович отметил, что не является оптимистом по поводу быстрого внедрения беспилотного легкового автотранспорта.

"По легковому транспорту я не столь оптимистичен по срокам. Там рисков гораздо больше. Я не могу сказать, что они громадные, но они есть. И даже не могу сказать, больше ли они, чем при наличии водителя. Это вопрос восприятия скорее. Возвращаясь к грузовому беспилотнику - хотя бы в этой машине людей нет, и все очевидно. Да, еще есть тема воздушных беспилотников, дронов, в том числе грузовых", - сказал он.