Дворкович: число региональных операторов "Сколково" может вырасти до 20 в этом году

"То, что "Сколково" работает по всей стране, - наша экстерриториальность. Она у нас была, потом отменили, потом мы добились ее возвращения. И теперь формулируем очень четко, что мы работаем для стартапов по всей России. У нас уже 17 региональных операторов, до конца года будет, может быть, 20. Последний оператор, которому только что был присвоен статус, - "Байкал.Центр" в городе Байкальске, дочерняя структура ВЭБ. И это очень важно. На очереди - Уфа и Иваново", - сказал он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.