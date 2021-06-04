Федеральные трассы оснастят системами разделения транспортных потоков к 2024 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Все федеральные трассы в РФ к 2024 году оснастят системами разделения транспортных потоков, в 2021 году число комплексов фотовидеофиксации на трассах будет увеличено до 1 тыс. 643 шт. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

"К 2024 г. планируется все федеральные автомобильные дороги оснастить системами разделения транспортных потоков. Также среди приоритетных направлений работы на тот же период - увеличение количества полос движения с двух до четырех с разделением встречных транспортных потоков примерно на 1,3 тыс. км трасс в рамках капремонта и на 1,5 тыс. км дорог - в рамках реконструкции", - говорится в сообщении.

Также Росавтодор планирует в 2021 году установить 169 новых комплексов фотовидеофиксации, их общее количество на федеральных трассах увеличится до 1 тыс. 643 шт. В целях сокращения ДТП, связанных с наездом на пешеходов, Федеральное дорожное агентство может проложить дополнительно почти 300 км линий электроосвещения.

Росавтодор управляет государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог. В ведении Росавтодора находится большая часть дорог общего пользования федерального значения протяженностью более 53 тыс. км. В оперативном управлении агентства также находятся 6 тыс. 927 мостов и путепроводов, а также 60 автодорожных тоннелей.