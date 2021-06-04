Губернатор ЯНАО: реконструкция аэропорта столицы Ямала может начаться в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта в городе Салехарде - столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) может начаться уже в 2023 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Идет проектирование, <…> в течение следующего года эта решение будет приниматься, когда мы начнем [реконструкцию]. Если все будет готово, то с 2023 года можно будет начинать", - сказал Артюхов.

По его словам, главной целью реконструкции является увеличение пропускной способности авиаузла. Губернатор также добавил, что после реконструкции в аэропорту появятся новые преимущества для пассажиров. "Появления таких удобных преимуществ, как теплый телетрап, позволит пассажиру попасть в самолет по теплу", - сказал он.

Аэропорт Салехарда размещается в 7 км от города. Регулярные рейсы аэропорт начал обслуживать в 1935 году. Новое здание аэровокзала было введено в эксплуатацию в 2000 году, а в старом расположилась авиакомпания "Ямал". Аэропорт имеет один терминал, одну взлетно-посадочную полосу и вертолетную площадку. Из аэропорта совершаются как межрегиональные, так и межмуниципальные авиарейсы.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.