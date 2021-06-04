Первый на Кубани IT-парк построят в Краснодаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первый в Краснодарском крае IT-парк, который будет включать в себя бизнес-инкубатор, дата-центр и площадку для подготовки специалистов, будет построен в Краснодаре. Соответствующее соглашение подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и руководство научно-производственного предприятия "МВС" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В Краснодарском крае будет построен IT-парк. Соответствующее соглашение с инвестором подписал вице-губернатор Александр Руппель в рамках ПМЭФ-2021. Инициатором проекта выступило научно-производственное предприятие "МВС", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что это будет первый IT-парк в регионе.

Уточняется, что проект в Краснодаре будет реализован в ближайшие четыре года и включит в себя бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру IТ-сообщества. Кроме того, в парке будет организована площадка для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий. Общая стоимость проекта составит 300 млн рублей, в результате его реализации будет создано 125 новых рабочих мест.

"В последние годы мы поэтапно развиваем информационные технологии в регионе, и IT-парк станет настоящей точкой роста для этой сферы. Мы рассчитываем привлечь в регион крупные "цифровые" компании, стартапы молодых инноваторов, а значит, и главный ресурс для IT-сферы - новые знания и современных специалистов", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.