Греф считает несправедливыми обвинения бизнеса в "нахлобучивании государства"

"Я - небольшой любитель использования такой терминологии, как "нахлобучивание", но вообще клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил", они не очень сочетаются, тем более со стороны государства. Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам. А дальше нужно обсуждать: либо бизнес не выполняет правила игры, и он, может быть, недостаточно хороший, или правительство недостаточное хорошее, потому что оно установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры", - сказал Греф.

По его мнению, правила игры для государства не должны быть отличными от правил для всех остальных. "Если нахлобучили государство, то нахлобучили предпринимателей", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.