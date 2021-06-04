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ПМЭФ-2021

Греф считает несправедливыми обвинения бизнеса в "нахлобучивании государства"

По мнению главы Сбербанка, правила игры для государства не должны быть отличными от правил для всех остальных
Глава Сбербанка Герман Греф Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Александр Рюмин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал несправедливыми обвинения российского бизнеса в "нахлобучивании государства". Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах ПМЭФ.

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"Я - небольшой любитель использования такой терминологии, как "нахлобучивание", но вообще клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил", они не очень сочетаются, тем более со стороны государства. Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам. А дальше нужно обсуждать: либо бизнес не выполняет правила игры, и он, может быть, недостаточно хороший, или правительство недостаточное хорошее, потому что оно установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры", - сказал Греф.

По его мнению, правила игры для государства не должны быть отличными от правил для всех остальных. "Если нахлобучили государство, то нахлобучили предпринимателей", - заявил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПМЭФ-2021
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