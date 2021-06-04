Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил снижение до 0,41% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 72,94 рубля, свидетельствуют данные площадки на 15:32 мск.

В последний раз доллар находился на уровне ниже 73 рублей 7 мая этого года.

К 15:56 мск курс доллара ускорил падение до уровня 72,88 рубля (-0,49%). В то же время курс евро снижался до 88,71 рубля (-0,16%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,65%, до $71,77 за баррель, нефть сорта WTI растет на 0,68% и торгуется на уровне $69,28 за баррель.