Единая карта жителя Ямала будет создана на базе платежной системы "Мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве в целях создания Единой карты жителя Ямала на базе платежной системы "Мир" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

Единая карта жителя Ямала позволит гражданам получать возмещение расходов на оплату ЖКХ, использовать ее как пропуск в госучреждения региона, предъявлять ее как идентификатор доступа к ряду социальных услуг.

"Подписали соглашения с активно развивающейся национальной системой. <...>. Чтобы сервисы были удобны для наших жителей, они должны самым современным образом до них доходить. Карта "Мир" и все сервисы, которые в рамках нее оказываются, - то, что можно сконцентрировать в одной карте. Это любые выплаты, гарантии, которых у нас на Ямале много, они будут удобно у каждого храниться в постоянном доступе", - сказал после подписания соглашения Артюхов.

Он отметил, что реализация проекта начнется в ближайшее время.

"Единая карта жителя Ямала имеет особенности: жителям, которые уже имеют карту "Мир", не придется получать новую, особую карту для получения доступа к сервисам "Единой карты". "Мы сделали так, что любая карта "Мир", которая есть уже на руках у жителей региона, может быть удаленно, цифровым образом привязана к сервисам", - пояснил Комлев.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.