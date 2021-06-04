Пилотный проект по углеродному рынку организуют в Сахалинской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пилотный углеродный рынок будет организован на территории Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Также мы организуем пилотный углеродный рынок на территории Сахалинской области. Этот эксперимент станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, к созданию национального рынка торговли углеродными единицами", - сказал президент.

Он отметил, что аналогичные системы готовятся к запуску в других странах. "Здесь еще одна важная задача, она касается взаимного признания, учета и миссии, и поглощения парниковых газов. Для этого нужна прозрачная система климатической статистики, взаимопонимания между государствами и, конечно, совместные научные исследования", - добавил глава государства.

Путин также поручил правительству к июлю 2022 года в полном объеме сформировать нормативную базу для реализации в РФ климатических проектов.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.