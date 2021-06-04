Тульские кондитеры поставят 50 тонн белевской пастилы в Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Представители тульских компаний подписали на Петербургском международном экономическом форуме на стенде региона три экспортных соглашения о сотрудничестве с международной компанией из КНР, в том числе на поставку 50 тонн белевской пастилы, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Тульские экспортеры заключили договор с Китаем на поставку более 2 тыс. тонн продукции. Компания "Старые традиции" в течение ближайшего времени отгрузит 50 тонн белевской пастилы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Белевская пастила является брендом Тульской области, это натуральный десерт, изготовленный из яблок по старым русским рецептам. С конца XIX века ее производят в городе Белеве Тульской области.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, компания "Кубаньмасло-ЕМЗ" поставит в Китай более 2 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла в год, а Тульский хлебокомбинат впервые заключил экспортный контракт с китайской стороной на поставку 10 тонн мучной и кондитерской продукции в год.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.