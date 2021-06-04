Ученые создали аэроплатформу для обеспечения связи в труднодоступных районах

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали мобильную аэроплатформу, которая в будущем сможет обеспечивать связью, а также проводить наблюдение и мониторинг на труднодоступных для транспорта территориях. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"Коллективом специального конструкторского бюро "Смена" ТУСУР разработан образец мобильной аэроплатформы - комплекса, состоящего из беспилотного летательного аппарата, системы управления и гарантированного электропитания по кабель-тросу. Он станет основой для создания совместно с технологическим партнером (компания "Системы. Технологии. Коммуникации", "СТК") автономных быстроразворачиваемых комплексов связи, мониторинга и телеметрии, способных обеспечить передачу [сигнала], видеонаблюдение и решение других задач в труднодоступных местах", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Проект победил в конкурсе Минобрнауки РФ на получение субсидии, которая обеспечит создание высокотехнологичного производства.

"Компания "СТК" ведет системную работу с ТУСУР по многим стратегическим направлениям, победа в конкурсе - результат этой плодотворной работы. Реализация проекта позволит создать новый продукт, полноценных аналогов которого сегодня нет на рынке", - считает проректор по научной работе и инновациям ТУСУР Антон Лощилов, чьи слова приводятся в сообщении.

Генеральный директор "СТК" Андрей Савин, которого также цитирует пресс-служба вуза, считает, что аэроплатформа будет востребована при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на труднопроходимых территориях.

"В этих ситуациях от быстроты развертывания систем технологической связи напрямую зависит скорость устранения происшествия и спасение людей. <…> [Наша разработка] уникальна. Она объединяет в себе элементы передовых решений задач, стоящих перед автономными комплексами связи", - заключил Савин.