Свыше 150 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику Адыгеи за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 150 млрд рублей инвестиций было привлечено в экономику Адыгеи в период с 2016 по 2020 год. Об этом сообщил в пятницу глава региона Мурат Кумпилов, комментируя озвученные в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) результаты Национального рейтинга АСИ, демонстрирующего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ. Адыгея вошла в топ-20 регионов-лидеров рейтинга.

"За последние пять лет в экономику региона вложено около 150 млрд рублей инвестиций", - сказал Кумпилов. Он отметил, что развитие высокого инвестпотенциала будет продолжено в соответствии с задачами, которые поставил президент РФ Владимир Путин с опорой на реализацию нацпроектов и госпрограмм, а также на инструменты, предоставляемые федеральным центром.

Особое значение, по словам Кумпилов, такая работа приобрела в период пандемии. "Экономическая политика давно выстраивается и корректируется с учетом мнения представителей бизнеса, мы вместе улучшаем механизмы госрегулирования предпринимательства, совершенствуем меры поддержки", - продолжил Кумпилов.

В частности, как напомнили в пресс-службе главы республики, в Адыгее с позапрошлого года действует Центр поддержки предпринимательства, на площадке которого размещается Центр "Мой бизнес". Кроме того, в республике для сокращения сроков проведения подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур предусмотрена система сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. "Этот режим может быть задействован на любой стадии реализации проекта: с 2017 года по 2020 год данный механизм применялся при реализации 13 инвестпроектов", - отметили в пресс-службе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.