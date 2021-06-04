В России создадут единый стандарт экомаркировки для всех категорий потребительских товаров

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Роскачество в сотрудничестве с "Лигой зеленых брендов" начинает разработку единого стандарта экомаркировки для всех категорий потребительских товаров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Лиги зеленых брендов".

"Сегодня существует более 3 тыс. знаков сертификаций экологической, био- и органик-продукции. Обилие сертификаций не облегчает, а усложняет выбор для потребителя. Роскачество в сотрудничестве с "Лигой зеленых брендов" начинает разработку единого стандарта экомаркировки товаров, которая станет понятным навигатором для потребителей", - говорится в сообщении со ссылкой на замруководителя Роскачества Елену Саратцеву.

Создание единой экомаркировки товаров обсудили на сессии "Зеленый ретейл" в рамках VII международного форума "Неделя ретейла", проходящего в Москве. По прогнозу Саратцевой, работа над созданием стандарта сертификации может занять около 1,5 года.

"Все глобальные исследования рынка показывают экспоненциальный рост продаж "зеленой" продукции, в России этот тренд тоже есть. Соответствие критериям новой устойчивой этики, развитие социальной и экологической составляющей дают бизнесу эффективные конкурентные преимущества и повышают рыночную стоимость компании", - привели в пресс-службе слова руководителя рассказывающего о лидерских практиках в области социальной и экологической ответственности проекта "+1" Анастасии Поповой.

О "Лиге Зеленых брендов"

С 2020 года экологически ответственные компании объединяются в "Лигу зеленых брендов", цель которой - создание понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной экосертификации. Инициатором проекта выступила компания Unilever в лице бренда "Чистая линия" при поддержке коммуникационного проекта "+1".