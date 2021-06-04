Сбер и Коми будут совместно развивать цифровые медицинские сервисы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сбер и правительство Республики Коми договорились о сотрудничестве в развитии цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта для трансформации системы здравоохранения региона. Соглашение подписано в пятницу заместителем председателя правления Сбера Ольгой Голодец и главой Республики Коми Владимиром Уйбой на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Сбербанка.

С апреля 2021 года в Коми уже пилотируется сервис по дистанционному мониторингу пациентов с новым коронавирусом на базе телемедицинской платформы СберЗдоровье. Сбер Еаптека (высокотехнологичный сервис с системой персональных рекомендаций) начнет работать в регионе в 2021 году.

"В соответствии с соглашением будут проработаны возможности внедрения в регионе разработок Сбера, сервисов телемедицины и технологий компаний экосистемы, которые облегчают принятие врачебных решений с помощью искусственного интеллекта и Big Data, услуг по выдаче и использованию электронных рецептов, а также ряда других сервисов в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Голодец отметила растущий интерес регионов к возможности использования технологий Сбера в своей деятельности. "Соглашение о сотрудничестве с Республикой Коми - это еще один шаг в повышении качества оказания медицинской помощи и доступности лекарственных средств в регионе", - приводит пресс-служба ее слова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.