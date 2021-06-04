Кузбасс на ПМЭФ заключил соглашения на привлечение в регион 300 млрд рублей инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили инвестиционные соглашения с бизнесом на общую сумму свыше 300 млрд рублей. Все проекты будут реализованы в несырьевой сфере и будут способствовать диверсификации экономики угольного региона, сообщил ТАСС на полях ПМЭФ губернатор Сергей Цивилев.

"Все соглашения, которые мы подписываем на Петербургском международном экономическом форуме, это все инвестиции в неугольную отрасль Кузбасса. Меня радует, что бизнес откликнулся. Поэтому на каждый вложенный рубль государства бизнес даст в несколько раз больше инвестиций, это очень важно", - сказал Цивилев.

Губернатор напомнил, что в регионе находится самое большое в России число моногородов - это 24 территории, экономика большинства из них связана с угольной промышленностью. В марте текущего года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года с общим объемом федерального финансирования в несырьевой сектор около 51 млрд рублей. Бюджетные средства пойдут на строительство новых дорог, коммунальной инфраструктуры, газификацию, развитие туризма, поддержку предпринимательства. В данном направлении вместе с региональными властями будет работать и крупный бизнес по новым инвестиционным проектам.

Крупнейший химический комплекс за Уралом "Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") в Кемерове за шесть лет намерен построить новое производство аммиака и вложит в этот проект порядка 150 млрд рублей, что позволит вдвое увеличить производство и создать новые рабочие места. Кемеровский "Кокс" (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ) инвестирует более 11,6 млрд рублей в строительство не имеющей аналогов в РФ коксовой батареи, в итоге увеличатся объемы производства и более чем на 40% сократятся выбросы в атмосферу. Экологическая модернизация будет проведена и на Новокузнецком алюминиевом заводе "Русала", о ней в послании Федеральному собранию упоминал Владимир Путин. По оценке компании, в проект будет вложено порядка $215 млн до 2027 года. Также "Русал" готов участвовать в завершении строительства Крапивинского гидроузла, остановленного более 40 лет назад. Компания будет задействована в проектировании, также рассмотрит возможность финансирования проекта.

"Реализация проекта по достройке Крапивинской ГЭС поможет обеспечить промышленные предприятия Кемеровской области чистой энергией и существенно улучшить экологическую обстановку, а также водоснабжение региона. Ожидается, что среднегодовая выработка станции составит более 2 млрд кВт*ч", - сказал генеральный директор "Русала" Евгений Никитин по итогам подписания соглашения.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и Цивилев в ходе ПМЭФ договорились о развитии газоснабжения и газификации Кузбасса, а также о реализации проекта по добыче метана из угольных пластов. С Россельхозбанком заключено соглашение о реализации совместных инвестиционных программ. Wildberries в меморандуме с региональными властями подтвердил намерение по строительству логистического комплекса на территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Юрге стоимостью порядка 5 млрд рублей. На площадке старого завода в моногороде Калтане компания "Финго-Комплекс" намерена создать филиал Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры по производству индустриальных фильтров, планируемые инвестиции - около 750 млн рублей.

Туризм и новые рабочие места

Ряд инвестиционных соглашений, заключенных Кузбассом на ПМЭФ, касаются развития туризма. Так, найден инвестор для строительства нового пассажирского терминала аэропорта на юге Кемеровской области в Новокузнецке, который сегодня уже не справляется с возросшим пассажиропотоком. Около двух лет владеющая аэровокзалом местная компания не могла решить вопрос о его модернизации из-за отсутствия собственных средств. Областные власти привлекли в качестве инвестора компанию En+ Group. Проектирование уже ведется, завершить строительство должны в 2023 году.

Масштабные строительные проекты планируется реализовать и на горнолыжном курорте Шерегеш, который стал популярен не только у туристов из Сибири, но и со всей страны. В минувшем зимнем сезоне здесь отдохнули более 2 млн человек. Чтобы возможностей для размещения было еще больше, компания Gleden Invest построит с нуля новый туристический комплекс с гостиницами бренда "Азимут", апартаментами, детским лагерем, ресторанами и объектами торговли. Как отметил глава Кузбасса, инвестиции могут составить более 8 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд рублей в Шерегеш инвестирует компания Cosmos Hotel Group, с которой на ПМЭФ заключено соглашение о строительстве гостиничного комплекса на 200 номеров.

"Все подписанные соглашения имеют стратегическое значение для развития региона. Мы построим новое жилье, будем развивать инфраструктуру, туризм, транспортную отрасль, в том числе авиасообщение. Это более чем 11,5 тыс. рабочих мест, которые появятся на время строительства новых объектов. И дополнительно более 7,5 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест после завершения строительства. Самое большое достижение нашей команды в том, что Кузбасс стал инвестиционно привлекательным регионом", - резюмировал Цивилев.

По результатам ежегодного национального рейтинга инвестиционного климата в регионах России, результаты которого были озвучены на ПМЭФ, Кузбасс занял 12-е место среди субъектов РФ и стал первым из регионов Сибири.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.