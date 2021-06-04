Пользователи "Честного знака" смогут выиграть миллион рублей при проверке кода маркировки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пользователи приложения для проверки подлинности товара "Честный знак" смогут выиграть 1 млн рублей при сканировании Data Matrix кода с упаковки. Розыгрыш приурочен к старту первого обязательного этапа маркировки молочной продукции, сообщает в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки.

"Чтобы побороться за 1 миллион рублей, нужно с 1 июня по 12 июля отсканировать в приложении минимум 10 кодов маркировки на упаковке мороженого, сыра или других товаров, которые уже маркируются. Помимо основного приза участники могут получить и другие подарки, они будут разыгрываться еженедельно среди тех, кто отсканировал наибольшее количество кодов", - пояснили в пресс-службе.

Приложение "Честный знак" используется покупателями для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования Data Matrix кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков. Вся история хранится в приложении, что можно использовать, в том числе, для восстановления истории покупки при возврате товара.

С 1 июля 2020 года в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. В 2020 году была введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 году - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводятся эксперименты по маркировке бутилированной воды, пива и других слабоалкогольных напитков. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.