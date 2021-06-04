Металлокордовый завод "Бекарт" в Липецке увеличит мощность в начале 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Завод "Бекарт Липецк" по производству металлокорда для автомобилей расширит производственные мощности в первой половине 2022 года. Об этом сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов по итогам подписания соглашения с группой компаний "Бекарт", состоявшегося в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Новая линия производства по изготовлению бортовой проволоки будет запущена в первой половине 2022 года, общий объем заявленных инвестиций превысит 1,7 млрд рублей, а в ходе реализации проекта будет создано 80 новых рабочих мест", - сказал Артамонов. Он отметил, что власти региона рады расширению производства со стороны крупной международной компании "с социальноответственной командой". "Это дополнительные рабочие места, и, надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет еще эффективнее", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, соглашение о реализации планов по расширению производства завода "Бекарт Липецк" вместе с Артамоновым подписал вице-президент по операционной деятельности региона Европа группы компаний "Бекарт" Кун Гротхарт. В пресс-службе отметили, что с момента открытия в 2010 году завода "Бекарт Липецк" он специализируется на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. "Завод, действующий на территории особой экономической зоны "Липецк", является единственным для Bekaert в России, совокупный объем инвестиций в липецкое предприятие составляет более 2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь Гротхарт назвал сотрудничество с региональной администрации плодотворным. "Мы открыли завод в Липецкой области в 2010 году и с тех пор плодотворно сотрудничаем с администрацией, расширяем наш российский рынок, будем и дальше инвестировать в развитие производства", - сказал Гротхарт, слова которого привели в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что международная компания Bekaert является одним из крупнейших мировых лидеров на рынке высокотехнологичных решений в области покрытий и обработки металлов, а также мировым независимым производителем тянутой металлической проволоки.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.