Власти Москвы назвали лидерство в рейтинге АСИ заслугой предпринимателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Первое место Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ обеспечили не только чиновники, но и предприниматели. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Москва второй год подряд стала лидером рейтинга, который презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ. Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

"Во многом именно благодаря труду предпринимателей, их выдержке, адаптаптации к новым условиям после пандемии Москва заняла первое место в рейтинге. И, я считаю, что это заслуга не только чиновников, но и предпринимателей", - сказал Фурсин. Он подчеркнул, что одним из плюсов рейтинга АСИ является то, что "он не только обладает статистическими показателями, но и данными, основанными на опросах самих же предпринимателей".

По его словам, в столице сформирована масштабная система поддержки бизнеса, которая в период пандемии была дополнена антикризисными программами, часть которых действует и в 2021 году.

"Этот базис в виде достаточно серьезной инфраструктуры дал ту "подушку", которая позволила многим компаниям устоять, а ряду компаний еще и достаточно серьезно развиваться", - заключил Фурсин.

При этом он заметил, что на площадке ПМЭФ отдельные предприниматели говорят о якобы дефиците диалога между бизнесом и властью. "Но сейчас в рамках созданного в конце марта совета предпринимателей Москвы как раз идет выстраивание конструктивного диалога по всем сферам взаимодействия города и бизнеса. Именно это должно являться основой для конструирование новых мер поддержки, отмены неэффективных, корректировки программ. И когда гармония и баланс будут обеспечены, то в полной мере сформируется комфортная деловая среда", - добавил глава департамента.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.