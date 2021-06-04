В США акции газовых компаний растут на торгах после заявления по "Северному потоку - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Фондовые торги в США в пятницу открылись ростом в свете поступления новой статистики о рынке труда. Акции крупных американских производителей природного газа также по большей части продемонстрировали положительную динамику после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" успешно завершена.

В первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 133,58 пункта (0,39%) и установился на отметке 34 710,62 пункта. Индекс S&P 500 прибавил 20,8 пункта (0,5%) и оказался на отметке 4 213,65 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 84,19 пункта (0,62%), до 13 698,7 пункта.

Министерство труда США сообщило ранее в этот же день, что число рабочих мест в США за май увеличилось на 559 тыс. Уровень безработицы сократился до 5,8%.

Акции целого ряда крупных американских производителей природного газа подорожали. В их числе EQT (+0.42%), Antero Resources (+0.61%), Cabot Oil & Gas (+0.51%), Exxon Mobil (+0.26%), Southwestern Energy (+0.72%).

Нефть марки WTI подорожала. К 9:30 по времени Восточного побережья США (16:30 мск) цена поставок энергоносителя в июле повысилась на $0,88 (1,28%), до $69,69.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2" успешно завершена.