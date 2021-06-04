Промсвязьбанк и "Иннопрактика" будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и негосударственный институт развития "Иннопрактика" будут вместе заниматься разработкой технологий искусственного интеллекта, цифровых технологий, образования и развития человеческого капитала. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках сотрудничества ПСБ намерен поддерживать запуск фундаментальных лабораторий развития технологий искусственного интеллекта, реализовывать совместные исследовательские и просветительские мероприятия, формировать прикладные задачи в области искусственного интеллекта и оказывать экспертизу предложенных проектов. Научные открытия и высокие технологии - это драйверы устойчивого роста экономики, инвестиции в этот сектор сейчас в приоритете стратегического развития российских компаний", - пояснил журналистам после подписания соглашения руководитель блока корпоративного развития ПСБ Олег Барыбин.

"Сотрудничество с индустриальными партнерами - необходимый этап на пути развития технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что ПСБ будет формировать междисциплинарные практические задачи, для решения которых мы подберем исследовательские команды", - добавила первый заместитель директора "Иннопрактики", общественный омбудсмен в сфере прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.